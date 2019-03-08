Büyükelçi Alp'ten Afrika Birliğine Ziyaret

ADDİS Türkiye
'nin yeni atanan Addis Ababa
Büyükelçisi Yaprak Alp, Afrika
Birliği (AfB) Komisyonunu ziyaret etti.
Afrika Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin AfB daimi temsilcisi olarak da görev yapan Büyükelçi Alp, ziyaretinde, Komisyon Başkan Yardımcısı Thomas Kwesi Quartey tarafından karşılandı. Alp ile Ouartey, Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkileri gelişme konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Görüşmede, AfB Komisyonu ile Türkiye arasında devam eden samimi ilişkileri derinleştirmeye çaba göstereceklerini belirten Alp, Türkiye ile Afrika arasında ortak yönler olduğunu ve bu alandaki ilişkileri geliştireceklerini ifade etti.
Quartey de Afrika ülkelerinin Türkiye gibi ortakları yakından takip ettiğini ve ilişkilerini güçlendirmek istediklerini kaydetti.
Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) ile Türkiye arasındaki ilerleme konusuna da değinen Quartey, Türk iş adamlarının Afrika'ya daha fazla yatırım yapmaları çağrısında bulundu.
Açıklamada ayrıca görüşmede, Afrika ile Türkiye arasında ticaret, yatırım, eğitim, bilim ve teknoloji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik konuların ele alındığı bildirildi.
Addis Ababa, Türkiye, Afrika, Güncel
Kaynak: AA