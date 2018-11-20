Büyükelçi Atamaları Resmi Gazete'de

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla yayımlanan iki ayrı karara göre, Gine
Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti
Büyükelçisi Hatice Nur
Sağman, Litvanya
nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Aydan Yamancan, Arjantin
nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Meral Barlas, Norveç
nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Esat Şafak Göktürk
, Peru Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ferda Akkerman, Cibuti
nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sadi Altınok, Kanada
nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Selçuk Ünal
, Kongo Cumhuriyeti
nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Can İncesu
, Malta
nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Başak Türkoğlu
ve Uganda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp
merkeze alındı.
Bu suretle boşalan Gine Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Doğu Afrika
Genel Müdür Yardımcısı Hilmi Ege
Türemen, Litvanya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Orta Asya
ve Kafkasya
Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Turan
, Arjantin nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkiliSiyasi İşler Genel Müdürü Şefik Vural Altay
, Norveç nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğineİkili Siyasi İşler Genel Müdürü Fazlı Çorman, Peru Cumhuriyeti nezdinde TürkiyeCumhuriyeti Büyükelçiliğine Ali Rıza Özcoşkun, Cibuti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salim Levent Şahinkaya
, Kanada nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Kerim Uras, Kongo Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Serhan Ali Yiğit
, Malta nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Kerem Ahmet Kıratlı ve Uganda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Balkanlar ve Orta Avrupa
Genel Müdür Yardımcısı Fikret Kerem Alp atandı. Lüksemburg
nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Fazilet Dağcı Çığlık
, Burundi
Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine de Serap Ataay'ın atamaları gerçekleştirildi. Söz
konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
CEO,Türkiye