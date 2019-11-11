Büyükelçi Bağış'ı Prag'a taksiciler uğurladı

TÜRKİYE'NİN Çekya Prag Büyükelçisi olarak atanan Eski Bakan Egemen Bağış, görev yapacağı Prag'a İstanbul'da görev yapan taksiciler tarafından uğurlandı.

Ailesi ile birlikte İstanbul Havalimanı'na gelen Büyüklelçi Egemen Bağış, burada taksicilerin oluşturduğu bir konvoy ile VIP Terminali'ne giriş yaptı. Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla Prag'a giden Bağış için bir uğurlama töreni düzenlendi. Törende İstanbul Taksiciler Esnaf Kredi Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Silahyürekli taksicilere verdiği desteğe teşekkür ederek bir plaket takdim etti. Kendisine verilen Türk bayrağını öpen Bağış, kendisine verdiği destekten dolayı taksicilere teşekkür etti. Eşiyle Beyhan Bağış ile kendisini uğurlama gelen taksicilere el sallayarak veda etti.

TAKSİCİLERİN ABİSİ OLMAKTAN GURUR DUYDUM

İstanbul Havalimanı VIP Terminali önünde kısa bir açıklama yapan Büyükelçi Egemen Bağış, " 2002 yılından bu yana İstanbul taksicileriyle gönül bağı oluşturdum ve hep benim yanımda durdular. Ben de onların yanında durdum. Avrupa Birliği Bakanı iken onları Türkiye'nin müzakere heyetinin doğal üyesi ilan etmiştim. Çünkü ülkemize gelen her turist ilk olarak taksicilerimiz tanışıyor. Onların verdiği ilk intiba sayesinde Türkiye'nin batılı, Avrupalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu öğreniyorlar. Taksicilerimiz bizim yüz akımız. Sabahlara kadar direksiyon başında bu ülkenin huzuru için, bu ülkenin dinamiklerinin çalışması için çalışıyorlar. 15 Temmuz akşamı da taksicilerimizin ne kadar vatansever olduğunu bütün dünya gördü. Onun için ben onların kardeşi, abisi olmaktan gurur duydum. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. İstanbul'un taksicileriyle Prag'ın taksicileri arasında köprü oluşturacağız" dedi.