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Büyükelçi Bakir Sadovic, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde konferans verecek

Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadovic, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde konferans verecek.

17.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:52Büyükelçi Bakir Sadovic, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde konferans verecek
Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Sadovic, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde konferans verecek.
İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite çeşitli ülkelerin büyükelçileri ile üniversite öğrencilerini buluşturulacak.
Bu çerçevede Türkiye'de görev yapan büyükelçiler, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde aylık olarak düzenlenecek halka açık konferanslarda konuşacak.
Aylık olarak planlanan "Büyükelçiler Konuşuyor" etkinliklerinin birincisinde Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadovic bir konferans verecek.
Yarın saat 14.00'da İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü Konferans Salonu'nda düzenlenecek etkinlikte, Büyükelçi Sadovic, Bosna Hersek Türkiye ilişkilerini, Bosna Hersek halkının Türkiye'ye bakışını ve iki ülke arasındaki tarihi bağları anlatacak.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bosna - Hersek, Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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