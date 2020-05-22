Büyükelçi Başçeri'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla KKTC'deki yaşlılara hijyen paketi

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ve Lapta Huzurevini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'de de 65 yaş üstündekilere ulaştırılan hijyen kitlerinin...

22.05.2020 19:52 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:58
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi ve Lapta Huzurevini ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye'de de 65 yaş üstündekilere ulaştırılan hijyen kitlerinin bulunduğu paketleri dağıttı.
Başçeri, Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezini ziyaretinde, "Bugünden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından hazırlanan, Türkiye'de 65 yaş üstü vatandaşlara hediye olarak dağıtılan hijyen paketlerini KKTC'de 65 yaş üstü insanlarımıza dağıtmaya başlıyoruz." dedi.
Salgın nedeniyle istisnai şartlarda geçen bir ramazan ayının sonuna yaklaşıldığına dikkati çeken Başçeri, Ramazan Bayramı'nın da salgın nedeniyle farklı yaşanacağını söyledi.
"Cumhurbaşkanımızın hediyelerini takdim etmek için burdayız"
Başçeri, bayramların birlikteliklerin ve paylaşımların olduğu günler olduğunu vurgulayarak, "Belki bu bayramda çok fazla bir araya gelemeyeceğiz. Bayram öncesinde Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezinde tedavi gören büyüklerimizin Ramazan Bayramlarını kutlamak ve onlara Cumhurbaşkanımızın hediyelerini takdim etmek için burdayız." dedi.
Büyükelçi Başçeri daha sonra KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile birlikte Lapta Huzurevi'ni ziyaret etti.
KKTC hükümetine Türkiye'den getirilen hijyen paketlerinin dağıtımı konusunda verdikleri destek için teşekkür eden Başçeri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili tedbirler gevşetiliyor olsa da sağlık için temel önlemlerin rehavete kapılmadan sürdürülmesi gerektiğine dikkati çekti.
Bakan Sucuoğlu ise Türkiye'nin KKTC'ye Kovid-19 sürecinde sağlık alanında her türlü katkıyı sunduğunu belirtti.
Sucoğlu, "Türkiye'de de virüsle ciddi bir mücadele var. Buna rağmen virüsle mücadelede, her zaman olduğu gibi kendilerini bizlerle ortak gördüler. Bugün de Türkiye'den gönderilen hijyen paketleri 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtıyoruz." dedi.
Hijyen paketlerinin dağıtımı Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, kaymakamlıklar, belediyeler, Türk Kızılay, Kıbrıs Türk Kızılayı ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle yapılacak. Büyükelçi Başçeri’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla KKTC’deki yaşlılara hijyen paketi

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Haber

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