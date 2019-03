Büyükelçi Eşlerinden Unıcef İçin Minder Kılıfı

Kaynak: DHA

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde büyükelçi eşleri, modacı Hakan Akkaya ve Ankaralı hayırsever kadınlar, UINICEF yararına minder kılıfı tasarımına başladı. 5 gün boyunca tasarlanacak kılıflar, sergide satışa sunulacak, elde edilen gelir UNICEF'e bağışlanacak.Ankara'da görev yapan Çekya, Güney Afrika Cumhuriyeti, İsviçre Romanya , Panama ve Ukrayna büyükelçilerinin eşleri, Çankaya'da AVM'de düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. ABD Ankara Büyükelçiliği'nde görev yapan bir diplomatın da katıldığı etkinlikte büyükelçi eşleri, Ankaralı hayırsever kadınlarla birlikte minder kılıfları tasarlamaya başladı. 5 gün boyunca çeşitli renk ve desenlerde tasarlanacak kılıflar, daha sonra UNICEF yararına açılacak sergide satışa çıkarılacak.Modacı Hakan Akkaya, böyle bir etkinlikte yer aldığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Elimin değebildiği ne kadar çok insan varsa onlar için bir şeyler yapmayı seviyorum. Bugün de UNICEF için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında başlayan proje doğrultusunda büyükelçi eşleriyle yastıklar tasarlanacak ve UNICEF'e bağışlanacak. Hep birlikte yaptıklarımız en son sergilenecek, inşallah daha da büyüğünü yaparız bu projelerin ve daha fazla insan faydalanır bu projelerden" diye konuştu.Romanya Büyükelçisinin eşi ve Romanya Kültür Ateşesi Lavinia Ochea, "İlk defa dikiş yapıyorum. Bu organizasyona destek vermek için burada olmaktan çok mutluyum. Tasarım için seçtiğim iki renk birbiriyle çok uyumlu, bu yüzden de bir dantel seçtim. Romanya'da bize özel bir gelenek var, baharın gelişini kutlamak için kırmızıyı seçtim. Romanya'da da geleneksel bir durumdur dikiş dikmek, daha önce yapmadım, ama alışırım" dedi.UNICEF Türkiye Milli Komitesi Başkan Danışmanı Alanora Olalı da her liranın çok önemli olduğunu ifade ederek, "Ben UNICEF Türkiye Milli Komitesi olarak, öncelikle buraya katılan bütün büyükelçi eşlerine, Ankaralı hayırsever hanımlara teşekkür ediyorum. Bu UNICEF için büyük bir şey. Hem farkındalık yaratmak açısından hem de gelir yaratmak için. UNICEF'in bütün gelirleri gönüllü katkılardan oluşuyor. Bizim için her lira çok önemli, her lira doğrudan çocuklara gidiyor" diye konuştu.- Ankara