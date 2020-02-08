Büyükelçi Güldere: Büyük resme bakmak zorundayız

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye – Ukrayna Yüksek Düzey Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 8. toplantısı vesilesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği ziyareti DHA'ya değerlendirdi.

Büyükelçi Güldere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin Ukrayna'da geçen yıl yeni cumhurbaşkanının ve yeni hükümetin göreve gelmesinden sonra yapılan bir ziyaret olduğunu ve bu ziyaret vesilesiyle, yeni yönetimle diyaloğun kurulma sürecine girdiğini söyledi. Güldere, bu ziyarette müzakerelere Ukrayna tarafından dokuz bakanın katılmasının, Ukrayna tarafının ilişkilere verdiği önemi gösterdiğini dile getirdi.

"SERBEST TİCARET ANLAŞMASI'NIN TAMAMLANMA ZAMANI GELDİ"

Türkiye ile Ukrayna arasında Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin bu yıl içinde tamamlanmasının beklendiğini belirten Büyükelçi Güldere, bu konunun, çok uzun zamandan beridir masada durduğunu ve çözülmesinin zamanının geldiğini dile getirdi. Her iki tarafın tarım, metalurji veya tekstil gibi, diğer tarafa göre üstün durumda olan sektörlerinin olduğunu ve bunları korumaya çalıştığını belirten Güldere, diğer taraftan, artık tarafların her noktada pastadan ne kadar pay alacağı konusundan ziyade, pastanın ne kadar büyüyebileceği konusunu düşünmesinin faydalı olacağını söyledi. "Büyük resme bakmanın vakti geldi de geçiyor" diyen Büyükelçi Güldere, Türkiye'nin yıllar önce AB ile imzaladığı Gümrük Birliği Anlaşması'na da değindi. Söz konusu anlaşma imzalanmadan önce Türkiye'de bazı sektörlerin çökeceği korkusunun olduğunu hatırlatan Güldere, buna karşılık anlaşmanın imzalanmasından sonra ortaya çıkan rekabet ortamı sayesinde Türkiye'nin bugün Batılı ülkelere beyaz eşya satar hale geldiğini ifade etti.

"İLİŞKİLERİMİZ, FETÖ YÜKÜNDEN KURTULMALI"

Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin önemli unsurlarından birinin güvenlik konusu olduğunu belirten Büyükelçi Güldere, FETÖ ile mücadele konusunun da iki ülke ilişkilerinin önemli gündem maddelerinden birisini oluşturduğunu kaydetti. Türkiye'nin Hablemitoğlu cinayetinin failinin iadesi konusunu ve Ukrayna'daki FETÖ üyelerinin Türkiye'ye iadesi konusunu gündeme getirdiğini ifade etti. Türkiye ile Ukrayna'nın dost ve stratejik ortak olan iki ülke olduğunu ifade eden Büyükelçi Güldere, FETÖ gibi konuların iki ülke arasında sürekli bir diyalog konusu olmaktan çıkması gerektiğini belirtti. Türkiye ile Ukrayna arasında güvene dayalı pratik işbirliğini öngören bir diyalogun olması gerektiğini kaydeden Güldere, "bu konuda operasyonel bir işbirliği kurulduğu oranda, ilişkilerimiz fazla yükten kurtulur ve pozitif hedeflere daha kolay yönelir" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZIN UKRAYNA'YA GİRİŞİNDE YAŞADIKLARI SORUNLAR, GÜNDEMİMİZDE"

Büyükelçi Güldere, Türk vatandaşlarının son zamanlarda Ukrayna'ya girerken havaalanlarında ve sınır kapılarında karşılaştıkları sıkıntıların, Türkiye'nin gündeminde olduğunu ve konuyu Ukrayna makamlarıyla ele aldıklarını da söyledi.

Güldere, geçtiğimiz yıldan bu yana bu konuda giderek yoğunlaşan bir sıkıntının söz konusu olduğunu ve 3 bin civarında Türk vatandaşının Ukrayna'ya alınmadan geri gönderildiğini belirterek, "bunların bir kısmı, Ukrayna'nın ülkesine giriş için koyduğu bütün şartları karşılayan kişiler. Burada, bir sorun var" diye konuştu. Kendilerinin Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği olarak bu konuda yoğun bir faaliyet içinde olduklarını belirten Güldere, Ukrayna İçişleri Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı birimlerle görüşmelerinde Türk vatandaşlarının bazılarının karşılaştığı kötü muameleler konusunda çözüm getirileceği konusunda beklentilerini sürekli ilettiklerini dile getirdi.

KONU, ERDOĞAN'IN ZİYARETİNDE DE GÜNDEMDEYDİ

Bu konunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Ukrayna ziyaretinde de gündeme geldiğini ifade eden Büyükelçi Güldere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin imzaladığı bildiride de ayrı bir madde olarak yer bulduğunu kaydetti. Güldere, bu çerçevede, önümüzdeki dönemde bu sorunun, Türk vatandaşlarının mağduriyetini asgariye indirecek bir çözüme kavuşturulmasını umduklarını ifade etti.