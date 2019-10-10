Büyükelçi güldere: savunma sanayi sektörümüzle iftihar ediyoruz

, Ukrayna Uluslararası Silah ve Savunma Fuarı nedeniyle resepsiyon düzeyen Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Türk firmalarının gösterdiği başarıya dikkat çekerek, "Savunma sanayi sektörümüzle iftihar ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği konutunda düzenlenen resepsiyona, Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom'un Genel Müdür Yardımcısı Ruslan Korj, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Sekreteri Yardımcısı Sergiy Krivonos, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andriy Sibiga, Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cemiloğlu, Türk savunma sanayi şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve Savunma Sanayi Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Büyükelçi Güldere, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Ukrayna arasında çok güçlü ilişkilerin olduğu bir dönemden geçildiğini vurguladı. İki ülkenin savunma sanayi alanındaki iş birliğinin ayrı bir önem teşkil ettiğini belirten Güldere, "Umuyorumki bu fuara Türkiye'den sağlanan aktif katılım, Ukraynalı heyetlerin ülkemize teveccühü, Türk stantlarına yaptıkları ziyaretler ve atılan imzalar, bir bütün olarak Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde yeni bir seviyeyi beraberinde getirir" dedi.

"MEHMETÇİĞİMİZE MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM"

Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Büyükelçi, "Bugün başlayan Barış Pınarı Harekatı'nda Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun. İnşallah hepsi vazifelerini layıkıyla tamamlayıp burunları kanamadan memleketlerine dönsünler" diye konuştu.

"TÜRK SAVUNMA ÜRÜNLERİ UKRAYNA'DA TAKDİRLE KARŞILANIYOR"

DHA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye ile Ukrayna'nın savunma sanayi alanında son yıllarda önemli ortak adımlar attıklarını belirten Güldere, "Özellikle Baykar'ın buraya sattığı insansız hava araçları (İHA), Aselsan'ın kazandığı telsiz ihalesi, Türkiye'nin savunma ürünlerinin burada da takdirle karşılandığının çok net göstergesi. Savunma sanayi sektörümüzle iftihar ediyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin Türkiye ziyareti sırasında, Baykar ile Ukroboromprom'a bağlı bir şirket arasında iş birliği anlaşması imzalandığını hatırlatan Büyükelçi, "Bu fuarda da Aselsan dahil bazı firmalarımızın imzaladıkları güzel anlaşmalar oldu. Hem Savunma Sanayi Başkanlığımız, hem Aselsan, Roketsan, Baykar gibi önemli firmalarımız, ama aynı zamanda daha küçük, orta boy firmalarımız burada çok verimli temaslar gerçekleştirdiler. Biz de bu akşam onlarla beraber olmak istedik. Yaptığımız davete Ukrayna'dan da üst düzey katılım olması, Ukrayna tarafının da bizimle iş birliğine ilgi duyduğunu net bir şekilde gösteriyor" şeklinde konuştu.