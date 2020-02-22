Büyükelçi Güldere: Suriye'de doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz

Türkiye 'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada, "Suriye ile ilgili Türkiye'nin ulusal güvenlik konusu var. Doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Büyükelçi Güldere, Ukrayna'da yayın yapan Liviy Bereg adlı internet gazetesi ile mülakatında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Suriye ile ilgili ulusal güvenlik sorunu olduğunun altını çizen Güldere, "4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapan bir ülkeyiz. Bunun daha fazla artmaması, Suriye'nin kuzeyinde insanların kendi ülkelerinde güven içinde yaşayabilecekleri alanlar yaratılması için bir gayret içerisindeyiz. Bu konuda sahadaki ülkelerle bazı iş birliği ve diyalog süreçleri yürütmeye çalışıyoruz. Maalesef her şey istediğimiz gibi gitmiyor. Hem oradaki insanların hem Türkiye'nin güvenliği anlamında doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"LİBYA'DA BARIŞ VE İSTİKRAR HEDEFLİYORUZ"

Türkiye'nin Libya'daki duruşuyla ilgili soruyu yanıtlayan Büyükelçi, "En başta Libyalıların güvenliği ve menfaati için hedeflediğimiz şey, barış ve istikrar sağlamış bir Libya. Türkiye olarak bunu gözeten bir yaklaşım içindeyiz. Birleşmiş Milletler'in (BM) meşru kabul ettiği hükümetin ülkede istikrarı sağlamasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buna mukabil bazı başka ülkeler meşruiyeti tartışmalı olan bir kanada olağanüstü destekler sağlıyorlar. Berlin zirvesiyle devam etmekte olan diyalog süreci umalım ki Libya'ya huzur ve barış getirsin. Bunun sayesinde hem Ukrayna'nın enerji sevkiyatı hem Libya'daki insanların can güvenliği sağlanmış olsun" diye konuştu.

"SERBEST TİCARET KONUSUNDA UMUTLUYUZ"

Türkiye ile Ukrayna arasında yürütülen serbest ticaret anlaşması (STA) müzakerelerinin olumlu ilerlediğini belirten Güldere, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve Ukrayna iki büyük ekonomi. Türkiye'de 'Ukrayna ile serbest ticaret' deyince endişelenen sektörler var. Aynı zamanda Ukrayna'da da 'Türkiye ile serbest ticaret' deyince endişelenenler var. Burada büyük resme bakmamız lazım. Maksat pastayı büyütmek. Türkiye 1995'te Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği'ni kurduğunda, çok sayıda kabus senaryosu seslendirildi. Türkiye bugün Amerika'ya, Avrupa'ya otomotiv ve beyaz eşya ihraç ediyor. Gümrük Birliği'nin getirdiği rekabetçi ortam bunda büyük rol sahibi.

Bu sene 20 Ocakta iki ülkenin STA heyetleri arasında bir müzakere yapıldı. Belli bazı ilerlemeler kaydettik. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde bu konuda bir mutabakat muhtırası imzalandı. Dolayısıyla umutlu olmamız için sebepler var. Pek çok defa 'STA bu yıl imzalanacak' denmişti. Umalım ki bu yıl, o yıl olsun."

2023 TİCARET HACMİ HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR

Türkiye ile Ukrayna'nın ticaret hacminin 4,8 milyar dolara ulaştığını ve hedeflenen rakamın 10 milyar dolar olduğunu belirten Güldere, şunları söyledi:

"STA tabii bu konuda bizim için bir sıçrama tahtası olacak. Anlaşma sadece içerdiği hükümlerle değil, oluşturduğu güven ortamıyla da iki ülke iş dünyasını daha da yakınlaştıracak. Türkiye'nin Ukrayna'da 3 milyar dolar yatırımı var. Tarım alanında Ukrayna'nın önümüzdeki dönemde atacağı adımlar, Ukrayna'nın ilan ettiği büyük altyapı projeleri, savunma sanayi alanında gelişmekte olan iş birliğimiz var. Belki 1-2 günde 10 milyar dolara ulaşılamayacak, ama bizim hedefimiz 2023'te ilişkilerimizi ve ticaretimizi farklı bir noktaya taşımak."

KIRIM TATARLARI İÇİN KONUT İNŞA EDİLECEK

Türkiye'nin Kırım'ın ilhakını tanımadığını yineleyen Güldere, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanımız da 3 Şubat'ta Kiev'deki temaslarında bunu açıkça ifade etti. İlhak sonrasında Kırım Tatarlarının düştüğü zor durum karşısında Ukrayna yönetimi ile birlikte bazı adımlar atıyoruz. Kırım Tatarlarının ev, okul, sağlık gibi ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Ukrayna makamları ve Tatar liderliğiyle görüşerek, TİKA üzerinden bazı projeler yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde bunlara bir yenisi eklendi. Herson'da Kırım'dan göç etmek zorunda kalan aileler için 500 konut inşa edilmesi konusunda mutabakat sağlandı. Bu konuda önümüzdeki haftalarda bazı ön ziyaretlerle süreci başlatmayı düşünüyoruz.

"FETÖ OKULLARINDA ÖĞRENCİLERİN BEYNİ YIKANIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den ülkedeki FETÖ okullarının kapatılması yönünde talepte bulunmasının sebebi sorulan Güldere şunları söyledi: "Türkiye'de bir silahlı darbe teşebbüsü oldu. Burada karşımızda kendisini ılımlı, barışçıl bir hareket olarak gösteren, fakat aslında kendine göre gizli gündeme sahip karanlık bir terör şebekesi var. Bu şebekenin dünya genelinde açmış olduğu okullar, kurduğu bazı dernekler var. Bu kanalları kullanarak hem gelir elde ediyorlar hem de bulundukları ülke makamlarıyla bazı ilişkiler içine giriyorlar. Türkiye'deki darbe teşebbüsü sonrası biz öncelikle bu yapıyı devlet sisteminden temizledik. Kendisini çok masum, dostane bir hareketmiş gibi her yerde takdim ediyor. Ama aslında hep başka bir ajandası var. Bizim yaşadığımız sıkıntıyı başkaları da yaşamasın istiyoruz. Bu konuda ikazlarımızı paylaşıyoruz. Bizim talebimiz okulların kapatılması değil, Maarif Vakfı'na devredilmesi.

Bu okullarda seçilmiş öğrenciler, özel bir beyin yıkama programına tabi tutuluyor. Sadakati, ulusal makamlara değil başka mercilere olan birtakım mezunlar yetiştiriliyor. Biz maalesef bu konuda acı bir tecrübe yaşadık. Silahlı kuvvetlerimize mensup asker görünümlü insanlar, bize ait uçaklarla, helikopterlerle emniyet güçlerimize, Meclisimize saldırdılar. Bu uluslararası güvenlik meselesidir, çünkü FETÖ uluslararası bir terör şebekesidir."

"UKRAYNA İLE NÜKLEER ALANDA İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ"

Türkiye'nin Ukrayna'dan nükleer yakıt alma ihtimaliyle ilgili soruyu yanıtlayan Büyükelçi, "Bu konuda bizimle diyaloğa, iş birliğine açık, imkanlara sahip her ülkeyle iş birliğine açığız, Ukrayna da pekala bunlardan biri olabilir" dedi.

Türkiye ile Ukrayna arasında enerji alanında çalışma grubunun faaliyet yürüttüğünü belirten Büyükelçi, "TANAP gazının Ukrayna'ya bir şekilde iletilmesi olanağının ve diğer tüm hususların masaya yatırılabileceği bir platform bu. Ukrayna'nın enerji güvenliğine Türkiye'nin nasıl katkı sağlayabileceği de bu platformda ele alınabilir" diye konuştu.

TürkAkım boru hattı ile Türkiye üzerinden Ukrayna'ya doğal gaz sevkiyatı yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine ise Güldere, "Bunu değerlendirmeye açığız. TANAP'ın kapasitesinin 31 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Eğer Ukrayna da gaz alma talebinde bulunursa satmamak için bir sebep olmaz" dedi.