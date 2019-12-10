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Büyükelçi Janjgava AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

10.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:04Büyükelçi Janjgava AA'nın
'ın Büyükelçisi George Janjgava, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Janjgava, "", "yaşam" ve "" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.
Janjgava, haber kategorisinde Ozan Efeoğlu'nun "Selin ardından" fotoğrafını tercih etti ve çok beğendiği söyledi.
Yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafına oy veren Janjgava, fotoğrafın çok sevimli olduğunu ifade etti.
Janjgava, spor kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafını seçti.

Gürcistan, Ankara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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