Büyükelçi Janjgava: "SANKON'un dost ve müttefik ilişkilerimizi arttıracağına inanıyorum"
Gürcistan Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) üyesi şirketler sayesinde iki ülke arasında mevcut dost ve müttefik ilişkilerin artacağına inandığını ifade etti.
08.03.2020 13:11
Gürcistan Ankara Büyükelçisi George Janjgava, Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) üyesi şirketler sayesinde iki ülke arasında mevcut dost ve müttefik ilişkilerin artacağına inandığını ifade etti.
SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava'yı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Cevahiroğlu, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek SANKON yeni yönetim kurulu olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını vurguladı. SANKON üyesi şirketlerin dünyanın birçok ülkesine olduğu gibi Gürcistan'a da önem verdiğini kaydeden Başkan Cevahiroğlu, Türkiye ile Gürcistan arasındaki tarihi ve köklü ilişkilere değinerek "Her iki devlet dost ve müttefik devletlerdir" dedi.
Büyükelçi Janjgava ise kabulde yapmış olduğu konuşmasında "Öncelikle Gürcistan Ankara Büyükelçiliğine yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimiz güçlü olmakla birlikte SANKON kuruluşuna üye şirketlerin yatırımları ile bu ilişkilerimiz daha da güçlenecektir. Buna yürekten inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL
SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu, Gürcistan Büyükelçisi George Janjgava'yı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Cevahiroğlu, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere değinerek SANKON yeni yönetim kurulu olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını vurguladı. SANKON üyesi şirketlerin dünyanın birçok ülkesine olduğu gibi Gürcistan'a da önem verdiğini kaydeden Başkan Cevahiroğlu, Türkiye ile Gürcistan arasındaki tarihi ve köklü ilişkilere değinerek "Her iki devlet dost ve müttefik devletlerdir" dedi.
Büyükelçi Janjgava ise kabulde yapmış olduğu konuşmasında "Öncelikle Gürcistan Ankara Büyükelçiliğine yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerimiz güçlü olmakla birlikte SANKON kuruluşuna üye şirketlerin yatırımları ile bu ilişkilerimiz daha da güçlenecektir. Buna yürekten inanıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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