Büyükelçi karlov suikastı davasında tutukluluğa devam

RUS Büyükelçi Andrey Karlov'un öldürülmesiyle ilgili, 11'i tutuklu, 28 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'un 19 Aralık 2016 tarihinde Ankara'da FETÖ/PDY üyesi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından resim sergisini gezdiği sırada tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya devam edildi. Duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar ile sanık avukatları ve sanıkların yakınları katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan FETÖ'nün MİT mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen 'Yusuf' kod adlı eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Hüseyin Kötüce, suikastla yakından uzaktan bir ilgisinin olmadığını söyledi. Kötüce, "28 Şubat tarihinde alındım. Beni aldıklarında MİT'in 3 aydır beni takip ettiğini söyledi. Yani suikasttan önce takipteydim. Herhangi bir suç işlemiş olsaydım, suikasttan önce zaten alınırdım. Benimle bu dosya arasında hiçbir bağlantım bulunmamaktadır. 18 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

'TEK SUÇUM SERGİYİ ORGANİZE ETME'

Karlov'un öldürüldüğü fotoğraf sergisinin organizatörlüğünü yapan tutuklu sanık Mustafa Timur Özkan da hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Tek suçum suikastın olduğu sergiyi organize eden 3 kişiden birisi olmamdır. Diğer iki organizatör Rus vatandaşıdır ve işlerine devam etmektedir. Rusya'da bu davayı soruşturan yetkililer, Rus basınına verdiği demeçte suikast ile sergi arasında bir bağlantının kurulamadığını söyledi. Artık söyleyecek bir sözüm kalmadı. Bir suçum varsa kanıtlanmasını istiyorum. Bu dosyada hakkında FETÖ/PDY üyeliği suçlaması bulunmayan tek kişi benim. Hakkında örgüt üyeliği suçlaması olmayan birisi nasıl olur da örgüt talimatıyla sergiyi organize edebilir. Tahliyemi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

'SUİKAST OLDUĞUNDA HAPİSTEYDİM'

Davanın tutuklu sanıklardan eski polis memuru Ramazan Yücel, Karlov suikastından 4 ay önce FETÖ/PDY suçlamasından hapishaneye girdiğini ifade ederek, "Suikastı gerçekleştiren Mevlüt Mert Altıntaş'ı hayatım boyunca hiç görmedim. Aynı memleketli değiliz, polis okullarımız bile farklıydı, hiç tanışmadık. Ben FETÖ'cü değilim. ByLock kullanmadım. 37 aydır tutukluyum psikolojim bozuldu. Tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklarda mahkeme heyetine suçsuz olduklarını söyleyerek tahliyelerini talep etti. Verilen aranın ardından heyet ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, tanıkların dinlenmesi için duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

Kaynak: DHA