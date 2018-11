Büyükelçi Karlov'u Öldüren Altıntaş, Çok Sayıda Derneğe Para Göndermiş

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:51



RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, Ankara'da katıldığı sergide öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, suikastçı polis Mevlüt Mert Altıntaş ile ilgili çok sayıda detay ortaya çıktı. İddianamede, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması içinde yer aldığı belirtilen Altıntaş'ın, hedef saptırmak için başka örgütlerle ilişki kurduğu ve birçok derneğe ve vakfa para transferi yaptığı belirlendi.Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rusya Federasyonu savcılık makamlarınca ortaklaşa yürütülen soruşturma sonunda, savcı Adem Akıncı tarafından 28 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, suikastçı polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın geçmişte attığı her adım yer aldı. İzmir 'de polis okulunda FETÖ/PDY ile tanışan ve Ankara'da görev yaptığı sırada örgüt adına faaliyetlerde bulunan Altıntaş'ın para transferleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda ayrıntılı yer aldı.Rapora göre; Mevlüt Mert Altıntaş, 18 Mart 2016'da Bağlarbaşı Öğrenciye Yardım Derneği'ne 1000 lira, 31 Mart 2016'da Fukara Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne 'Gıda İnfak' işlem açıklamasıyla 115 lira, Öncü Nesil İnsani Yardım Derneği'ne 'İnsani Yardım Acil' işlem açıklamasıyla 25 Nisan 2016'da 68 lira, Musab Bin Umeyr Camii Yaptırma Yaşatma Eğitim ve Kültür Derneği'ne ' Musab Bin Ümeyr Mevlüt Mert Altıntaş/Tıbbı Malzeme Yardım İnsani' işlem açıklamasıyla 20 Mayıs 2016'da 116 lira, aynı derneğe 'Musab Bin Ümeyr Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Mevlüt Mert Altıntaş/Kurban Mevlüt Mert' işlem açıklamasıyla 9 Mayıs 2016'da 1200 lira, yine aynı derneğe 'Musab Bin Ümeyr Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Mevlüt Mert Altıntaş/Kurban Lütfiye Tunç' işlem açıklamasıyla 9 Haziran 2016'da 750 lira gönderdiği belirlendi. Altıntaş'ın para gönderdiği derneklerden Bağlarbaşı Öğrenciye Yardım Derneği'nin Gaziantep 'te, Fukara Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Adana 'da, Öncü Nesil İnsani Yardım Derneği'nin İstanbul 'da, Musab Bin Umeyr Camii Yaptırma Yaşatma Eğitim ve Kültür Derneği'nin ise Ankara'da bulundukları da iddianamede yer aldı.BAŞAR İLE İŞLEM TOPLAMI 26 BİNİN ÜZERİNDESuikastçı Mevlüt Mert Altıntaş'ın Ankara Yenimahalle 'de kaldığı ev arkadaşı ve davanın sanıklarından Sercan Başar'la yaptıkları para alışverişi de raporda göz önüne serildi. Buna göre; Altıntaş'ın banka hesabına, 2 Ekim 2015-15 Aralık 2016 tarihleri arasında 'Aidat' işlem açıklamasıyla Başar'dan 18 işlemde toplam 11 bin 485 lira gönderilmiş. Altıntaş'ın da Başar'a aynı hesaptan değişik tarihlerde para gönderdiği ve ikisi arasındaki para transferinin toplamda 26 bin 91 lira olduğu belirtildi.GOOGLE ARAMALARIİddianamede; Mevlüt Mert Altıntaş'ın davanın sanıklarından Serkan Özkan ile kaldığı belirtildi, ortaklaşa kullandıkları dizüstü bilgisayarın incelenerek, internette yaptıkları aramaların da detaylarıyla ortaya çıkarıldığı yer aldı. Özkan'ın İstanbul'da kaldığı dönemde, Altıntaş tarafından yapıldığı değerlendirilen aramalarda, terör örgütü El-Kaide'ye yönelik aramaların yapıldığı, 9 Aralık 2016 ile suikastın yapıldığı 19 Aralık 2016 tarihleri arasında ise yoğun bir şekilde, 'Büyükelçiliklere nasıl girilir?', 'Rusya Büyükelçiliği', 'Rus Kültür Merkezi', 'A.. Yüzük', 'C... 55', 'İleri tarihli mail', 'Koruma kulaklığı', 'F... Silah Kılıfı', 'A... Silah', 'Tablo resim sergisi', 'Hotel B... Ankara', 'İshal belirtileri', 'Türk Amerikan Derneği', ' John Bass ', 'Bass John', 'Karlov', 'Tabanca hızlı atış teknikleri', 'Tabanca atışı nasıl geliştirilir?', 'İ... takım elbise', Sergey Tamayev' şeklinde aramaların yapıldığı belirlendi. Bu tür aramaların aynı dizüstü bilgisayarda suikast tarihinden sonra yapılmadığı ve aramaların suikast hazırlığı çerçevesinde bilgi toplamak için yapıldığı anlatıldı.YAHYA KONUK KİTAPLARI BULUNDUİddianamede, Mevlüt Mert Altıntaş'ın Keçiören 'de kaldığı evde yapılan aramada ele geçirilen dokümanların listesine de ayrıntılı yer verildi. Ele geçirilen kitaplar arasında, 'Bülent Tokgöz' ismini kullanarak Orta Doğu 'daki işgaller ve savaşların anlatıldığı olayları konu edinen Yahya Konuk'un, 'Büyük Oyundan Dersler' adlı serisine ait 'Sünniler Şiiler - Hücumlar Cürumlar - Stratejiler Komplolar - Reisler Talibanlar - Gerillalar Kontragerillalar', 'Yorgun Yabancı Savaşçı ' ve ' Veziristan Sevgilim Elveda' isimli kitaplar ile çok sayıda Said Nursi kitabının bulunduğu kaydedildi. - Ankara