Rus Büyükelçi Karlov'un Öldürülmesine İlişkin İddianame Kabul Edildi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin iddianame, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İlk duruşma 8 Ocak 2019'da görülecek.

28 ŞÜPHELİNİN ARASINDA GÜLEN DE VAR

İddianamede aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüpheli yer aldı.

"TÜRKİYE-RUSYA ARASINDAKİ İLİŞKİLERE YÖNELİK BİR EYLEM"

Suikastın arkasında, 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda bir casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu, suikastın, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu belirtildi.