Büyükelçi Kavakcı, Malay Gençlik Kuruluşlarının Projelerini Dinledi

KUALA Türkiye
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Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Malezyalı gençlik kuruluşlarının temsilcilerini elçilik binasında misafir etti. Asya
Gençlik Konseyi, Asya Gençlik Akademisi ve Kent İçin Sosyal Toplum Programı (SCOPURS) temsilcileriyle sohbet eden Kavakcı, kuruluşların yürütmekte olduğu projelere dair temsilcilerden bilgi aldı.
Asya Gençlik Akademisi yetkilisi Nazrul Azizi, bu yıl beşincisini düzenledikleri Malezya Uluslararası Gençlik Değişimi Programı hakkında bilgi verdi.
Program kapsamında her sene dünyanın farklı ülkelerinden gençleri Malezya'ya davet ederek, Malay kültürünü tanıttıklarını anlatan Nazrul, projede Türkiye'deki gençlik kuruluşlarıyla da iş birliği sağlamak istediklerini Kavakcı'ya iletti.
Asya Gençlik Konseyi Program Koordinatörü Khairul Annuar Mansor da 2019'un Mart ayında Türkiye'de düzenleyecekleri Küresel Sosyal Yardım Programı etkinliğinden bahsetti ve programın Türk makamlarına duyurulması yönünde Kavakcı'ya ricada bulundu.
Türkiye'nin son yıllarda düzenlediği öğrenci değişimi programlarının büyük etki yarattığını hatırlatan Kavakcı ise Türkiye ile Malezya arasındaki iş birliği faaliyetlerinin önemine dikkati çekerek "İki ülkenin var olan iyi ilişkilerini geliştirmek, ana hedeflerimizdendir. Bu konuda her iki taraftan da gençlerin bir araya gelmesini sağlayacak etkinlikleri önemsiyoruz." dedi.
SCOPURS Sekreteri Dr. Firdaus Hilmi Nadzri de başkent Kuala Lumpur'daki Malay vatandaşların büyük çoğunluğunun gelir seviyesinin düşük olduğunu hatırlatarak, hazırladıkları yardım projeleriyle fakir ailelere sahip çıkmaya çalıştıklarını belirtti.
Türkiye'nin, insani yardım alanındaki üstün başarısını örnek veren Firdaus, "İnsani yardım alanında kendimizi geliştirmek için Türk kuruluşlarının çalışmalarını gözlemlemek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Firdaus, bunun için yakın zamanda Türkiye'ye ziyarette bulunacaklarını hatırlattı.
Büyükelçi Kavakcı, kuruluş temsilcilerinin projelerini tebrik etti ve taleplerini, ilgili makamlara ileteceğini belirtti.
Kuala Lumpur,Türkiye
07 Aralık 2018 Cuma 18:28