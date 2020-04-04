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Büyükelçi Kavakcı: "Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede kararlılığından gurur duyuyoruz"

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, "Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede gösterdiği kararlılık ve hazır bulunmasından ötürü gurur duyuyoruz.

04.04.2020 05:20 | Son Güncelleme: 04.04.2020 05:20
Büyükelçi Kavakcı:
KUALA Türkiye 'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, "Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede gösterdiği kararlılık ve hazır bulunmasından ötürü gurur duyuyoruz." dedi.
Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında tedbirlerini Malezya basınıyla paylaşan Büyükelçi Kavakcı, salgının yayılmasını önlemek üzere şimdiye kadar alınan tedbirleri Malezya'nın ulusal haber ajansı Bernama'ya anlattı.
Kavakcı, Türkiye'de virüs salgınının yayılma riskine ilişkin, "Coğrafi olarak, virüs vakalarının artış gösterdiği Ortadoğu ve Avrupa ülkeleri arasında zorlayıcı bir konumda bulunmasına rağmen Türkiye, yakın zamana kadar salgının ülkede görülmesini geciktirmeyi başarmıştır." açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin salgını önlemek üzere aldığı tedbirlerden bahseden Kavakcı, "Şimdiye kadar yaşlı vatandaşlarımızı virüse karşı korumak üzere izole etmenin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi üzere genişletilmiş bir sosyal yardım sistemi başlattık." ifadelerini kullandı.
Kavakcı, bu kapsamda Türkiye'nin başarı gösterdiği uygulamalardan birinin uzaktan eğitim olduğuna dikkati çekerek, öğrencileri virüs tehlikesinden korumak için doğru bir zamanda internet üzerinden öğrenim kararının verildiğini vurguladı.
Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeterli tıbbi ekipmana, sağlık personeline ve hastanelere sahip olduğunu belirten Kavakcı, "Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede gösterdiği kararlılık ve hazır bulunmasından ötürü gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kuala Lumpur, Malezya, Türkiye, Güncel
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