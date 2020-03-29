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Büyükelçi Kılıç'tan ABD'deki Türklere "evde kalın" çağrısı

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türk toplumuna yönelik "evde kalın" çağrısında bulundu.

29.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:14
Büyükelçi Kılıç'tan ABD'deki Türklere
Türkiye 'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türk toplumuna yönelik "evde kalın" çağrısında bulundu.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Korona virüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayıları her geçen gün artıyor. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, yaptığı açıklamada ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarının korona virüs tehdidine karşı dikkatli olmalarını isterken, yapılan uyarılara uyulmasını ve alınan önlemlere özen göstermelerini istedi. Kılıç, Türk vatandaşlarının evde kalmaları yönünde çağrıda bulunurken, vatandaşların yardımına her zaman hazır olduklarını vurguladı. Büyükelçi Kılıç, ihtiyaç halinde ise temsilciliklere hesaplardan duyurulan numaralar vasıtasıyla 7 gün 24 saat ulaşılabileceğini açıkladı.

Kılıç, açıklamasında ayrıca Amerikan ve Türk makamları tarafından yapılan uyarıların dikkate alınmasını ve uyulmasına özen gösterilmesi konusunda vurgu yaptı. Büyükelçi Kılıç, son olarak "Hem ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olarak hem de bir kardeşiniz olarak evde kalmanızı, sağlıkla kalmanızı istiyorum, Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

ABD'de toplam korona virüs vakası 133 bin 240'a, hayatını kaybedenler ise 2 bin 363'e ulaştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Serdar Kılıç, Türkiye, Güncel

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