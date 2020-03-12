Büyükelçi Kılıç'tan ABD medyasının "koronavirüs manipülasyonuna" tepki Açıklaması
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, New York Times ve CNN gibi Amerikan basın kuruluşlarının Kovid-19 haberlerinde Türkiye'den fotoğraflar kullanarak manipülasyon yapmasına sert tepki gösterdi.
12.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:52
Türkiye 'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, New York Times ve CNN gibi Amerikan basın kuruluşlarının Kovid-19 haberlerinde Türkiye'den fotoğraflar kullanarak manipülasyon yapmasına sert tepki gösterdi.
Büyükelçi Kılıç, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19 ile ilgili olarak ilk günden bu yana vatandaşlarının ve yabancı ziyaretçilerinin sağlığını korumak için proaktif bir yaklaşım takındığına işaret ederek, "Halkın bu yöndeki gerçekler hakkında gerçekleri bilme ve sorumsuzca yapılan haberler tarafından yanlış yönlendirilmeme hakkı vardır." ifadesini kullandı.
"ABD'nin Şengen ülkelerinden gelen seyahatleri askıya aldığını duyurmasının ardından, bu haberler için New York Times, CNN ve CNN International'ın İstanbul'da çekilen fotoğraflarını kullandığını görmek rahatsız edicidir. Bu, profesyonel ve objektif habercilik ilkelerine aykırıdır." değerlendirmesinde bulunan Kılıç, ayrıca Büyükelçiliğin taleplerine rağmen New York Times'ın bu konuda bir düzeltme yayımlamayı reddetmesini de kınadı.
Batı basınından Türkiye manipülasyonu
ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında cuma gecesinden itibaren Şengen ülkelerinden bu ülkeye gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıklamıştı.
Türkiye'nin seyahat yasağı gelen ülkeler arasında dahi bulunmamasına rağmen, CNN, New York Times, BBC gibi Amerikan ve İngiliz basın kuruluşları ilgili haberlerinde Türkiye'den fotoğraflar kullanmıştı.
Büyükelçi Kılıç, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kovid-19 ile ilgili olarak ilk günden bu yana vatandaşlarının ve yabancı ziyaretçilerinin sağlığını korumak için proaktif bir yaklaşım takındığına işaret ederek, "Halkın bu yöndeki gerçekler hakkında gerçekleri bilme ve sorumsuzca yapılan haberler tarafından yanlış yönlendirilmeme hakkı vardır." ifadesini kullandı.
"ABD'nin Şengen ülkelerinden gelen seyahatleri askıya aldığını duyurmasının ardından, bu haberler için New York Times, CNN ve CNN International'ın İstanbul'da çekilen fotoğraflarını kullandığını görmek rahatsız edicidir. Bu, profesyonel ve objektif habercilik ilkelerine aykırıdır." değerlendirmesinde bulunan Kılıç, ayrıca Büyükelçiliğin taleplerine rağmen New York Times'ın bu konuda bir düzeltme yayımlamayı reddetmesini de kınadı.
Batı basınından Türkiye manipülasyonu
ABD Başkanı Donald Trump, dün akşam yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında cuma gecesinden itibaren Şengen ülkelerinden bu ülkeye gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını açıklamıştı.
Türkiye'nin seyahat yasağı gelen ülkeler arasında dahi bulunmamasına rağmen, CNN, New York Times, BBC gibi Amerikan ve İngiliz basın kuruluşları ilgili haberlerinde Türkiye'den fotoğraflar kullanmıştı.
Kaynak: AA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, New York Times, Türkiye, Güncel
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