Büyükelçi Markovic: "SANKON'un ekonomik ilişkilerimizi güçlendireceğine inanıyorum"

Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, SANKON'un Türkiye ile Sırbistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine büyük oranda katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Büyükelçi Markovic:
19.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:39
Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, SANKON'un Türkiye ile Sırbistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine büyük oranda katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamlari Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroglu, büyükelçi görüşmelerine Sırbistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile devam etti. Ziyarette Başkan Cevahiroğlu'nu Büyükelçi Markovic karşıladı.

Ziyarette konuşan Büyükelçi Markovic "SANKON Genel Başkanı sıfatıyla Büyükelçiliğimize yapmış olduğunuz ziyaret için çok teşekkür ederim. Türkiye ile Sırbistan arasındaki ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimize değinerek ilişkilerimiz her alanda güçlendirmek için gayret göstermeliyiz inanıyorum ki SANKON ilişkilerimize sizin liderliğiniz ve önderliğiniz de katkı sağlayacaktır" dedi.

"İlişkilerimizi güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Başkan Cevahiroğlu ise SANKON olarak Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ve geliştirilmesine büyük önem verdiklerini kaydederek çalışmaları bu yönde sürdürdüklerini dile getirdi. Başkan Cevahiroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"SANKON yeni yönetim kurulu olarak iki ülke arasında ki ekonomik, ithalat ve İhracat ilişkilerimizi güçlendirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

Başkan Cevahiroglu'na ziyarette SANKON sektör danışmanları da eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Sırbistan Karadağ, Türkiye, Ankara, Güncel, Haber

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