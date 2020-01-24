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Büyükelçi Neziroğlu, Sudanlı down sendromlu çocuklarla dans etti- Yeniden

TÜRKİYE'nin Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye'nin desteği ile down sendromlu çocuklar için açılan spor merkezini ziyaret etti, öğrencilerle dans etti.

24.01.2020 15:58 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:59Büyükelçi Neziroğlu, Sudanlı down sendromlu çocuklarla dans etti- Yeniden

TÜRKİYE'nin Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, 'nin desteği ile down sendromlu çocuklar için açılan merkezini ziyaret etti, öğrencilerle dans etti.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'da Türkiye'nin desteği ile down sendromlu çocuklar için açılan spor merkezine ziyarette bulundu. Neziroğlu, spor merkezinde önce öğrencilerin karate ve dans gösterisini izledi. Ardından öğrencilerin daveti üzerine onlarla karşılıklı dans etti. Büyükelçi Neziroğlu, dans ettikten sonra çocuklara Türkiye'den getirilen hediyeleri verdi ve onları Türkiye'ye davet etti.



İrfan Neziroğlu, Türkiye, Sudan, Politika

Kaynak: DHA

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24.01.2020 17:12:26