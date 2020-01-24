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Büyükelçi Neziroğlu, Sudanlı down sendromlu çocuklarla dans etti

TÜRKİYE'nin Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Türkiye'nin desteği ile down sendromlu çocuklar için açılan spor merkezini ziyaret etti, öğrencilerle dans etti.

24.01.2020 16:59 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:59Büyükelçi Neziroğlu, Sudanlı down sendromlu çocuklarla dans etti

TÜRKİYE'nin Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, 'nin desteği ile down sendromlu çocuklar için açılan merkezini ziyaret etti, öğrencilerle dans etti.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Sudan'da Türkiye'nin desteği ile down sendromlu çocuklar için açılan spor merkezine ziyarette bulundu. Neziroğlu, spor merkezinde önce öğrencilerin karate ve dans gösterisini izledi. Ardından öğrencilerin daveti üzerine onlarla karşılıklı dans etti. Büyükelçi Neziroğlu, dans ettikten sonra çocuklara Türkiye'den getirilen hediyeleri verdi ve onları Türkiye'ye davet etti.  GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Selen YALAZ/ANKARA,



İrfan Neziroğlu, Türkiye, Sudan, Güncel

Kaynak: DHA

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