Haberler » Güncel » Büyükelçi Oktay AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Büyükelçi Oktay AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

16.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:04Büyükelçi Oktay AA'nın
'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Büyükelçi Oktay, AA foto muhabirlerinin, yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflar hakkında bilgi alarak, "haber", "yaşam" ve "" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.
Haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve Hakan Burak Altınöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğraflarını seçen Oktay, yaşam kategorisinde tercihini Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" ve Özge Elif Kızıl'ın, "Bilim ve barış kıtası" fotoğraflarından yana kullandı.
Oktay, spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi", Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" ve Şebnem Çoşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" isimli çalışmalarını beğendi.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:35 Giritli Türkler, Urla'da Buluştu - Haber
16:33 Bağcılar'daki cinayetin zanlısı tutuklandı - Haber
16:28 ASKİ Genel Müdür Vekilliğine Nesrin Vursavuş atandı - Haber
16:28 Erasmus Koordinatörlüğü öğrencilere ücretsiz kurs veriyor - Haber
16:28 Uçar'dan "büyük ikramiyenin satılmayan biletlere çıktığı" iddiasına yanıt - Haber
14:43 Fransa'daki genel grevde hükümete 1 hafta süre verildi - Haber
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:34 Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı - Haber
13:07 İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in ölüm sebebi düşme olarak açıklandı - Haber
12:20 Pakistan bu yıl 5 yaban keçisi avından 555 bin dolar kazandı - Haber
16.12.2019 16:36:05