Haberler» Güncel» Haber

Büyükelçi Orhangazi'yi gezdi

Çeşitli temaslar için Bursa'ya gelen Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin, Orhangazi'yi gezdi.

03.08.2019 13:46 Büyükelçi Orhangazi'yi gezdi
Çeşitli temaslar için Bursa'ya gelen Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin, Orhangazi'yi gezdi.

Seul Büyükelçisi Ersin Ecrin Bursa temaslarının son gününde Orhangazi'yi gezdi. Daha önce Keramet Ilıca tesislerini gezip İznik'e geçen Büyükelçi Ersin Ecrin, TURSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu, Gedelek ve Örnekköy mahallelerini gezdi. Buralarda mahallerin tarihi değerlerini inceleyen Ecrin, Uzakdoğu, Güney Kore gibi ülkelerden Türkiye'ye gelen turistler için Bursa ve ilçelerinde alternatif turizm alanları ve yatırımları yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Saraçoğlu ise, Orhangazi ve İznik'in hem tarih hem de doğa turizmine uygun alanlara sahip olduğunu, bunun için alternatif turizm yatırımları ile Orhangazi ve İznik turizm gelirlerinden ciddi pay alabileceğini söyledi. - BURSA

Orhangazi, Bursa, Seul, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:32   Jandarma ve MİT'ten Bab'da DEAŞ'a darbe
15:32   111 metrelik mangalda tavuk çevirme rekoru denemesi
15:31   Jandarma ve MİT ten ortak operasyon 1 ton patlayıcı ele geçirildi
15:31   Cumhurbaşkanı Erdoğan Mor Efrem Süryani Kadim Kilisesi temel atma töreninde konuşuyor (2)
15:31   İzmir'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
15:30   Akdeniz'de göçmenleri kurtaran STK'ler güvenli liman arıyor
15:29   İNÜSEM Mesleki Yeterlilik Belgesi verme yetkisi aldı