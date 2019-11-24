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Büyükelçi, restoranda hamburger yaptı

LETONYA'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, dünyaca ünlü turizm merkezi Side'yi ziyaretinde bir restorana girerek, hamburger yaptı.

24.11.2019 14:43 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:43Büyükelçi, restoranda hamburger yaptı

LETONYA'nın Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, dünyaca ünlü turizm merkezi 'yi ziyaretinde bir restorana girerek, hamburger yaptı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) tarafından düzenlenen Manavgat- İş Forumu ve ikili iş görüşmeleri için ilçeye gelen Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Karlis Elferts, Side Mahallesi'ni de ziyaret etti. Büyükelçi Elferts, burada dünyaca ünlü bir restoran zincirinin Side şubesine girdi. Önlüğü giyerek mutfağa geçen Büyükelçi Elferts, burada restoran çalışanının yardımıyla hamburger yaptı. Büyükelçi Elferts, hamburgerleri kendisi yediği gibi çevrede bulunanlara da ikram etti.

Büyükelçi Elferts, Letonya'da insanların damak zevkinden mahrum kalmaması için yiyecekleri kendilerinin pişirdiği restoranlar olduğunu ve kendisinin de buralarda yemek pişirdiğini söyledi.

Restoranın işletmecisi Zekai Aydın, Büyükelçi Peteris Karlis Elferts'e ziyareti için teşekkür etti.



Letonya, Ankara, Side, Güncel

Kaynak: DHA

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