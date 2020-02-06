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Büyükelçi Sakar, Kosova'nın yeni Dışişleri Bakanı'nı ziyaret etti

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova'nın yeni Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca'yı makamında ziyaret etti.

06.02.2020 18:53 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:53Büyükelçi Sakar, Kosova'nın yeni Dışişleri Bakanı'nı ziyaret etti
'nin Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova'nın yeni Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca'yı makamında ziyaret etti.

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, ikili ilişkileri geliştirmek üzere Kosova'nın yeni Dışişleri Bakanı Konjufca'yı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke ve halkları arasında mükemmel ilişkiler ile tarihsel ve sosyal bağlar dile getirildi. Görüşmede ayrıca, ekonomik ve kültürel alanlarda iş birliğinin arttırılması gereğine de vurgu yapıldı.

Dışişleri Bakanı Konjufca, Türkiye'nin uluslararası arenada Kosova'ya sunduğu desteklerden dolayı Büyükelçi Sakar'a teşekkür ederken, Sakar da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türkiye-Kosova iş birliğine devam etme arzusuyla gönderdiği dostça mektubu Bakan Konjufca'ya takdim etti. - PRİŞTİNE

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Kosova, Güncel

Kaynak: İHA

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