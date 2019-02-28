Büyükelçi Yıldız, Irak Maliye Bakanı ile Bir Araya Geldi

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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Maliye Bakanı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi.Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Irak Maliye Bakanı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi. Irak Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Büyükelçisi Yıldız ve Hüseyin iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra çifte vergilendirmeyi önleme sözleşmesinin imzalanması için yapılan hazırlıkları görüştü.Yıldız'ın Kuveyt'te düzenlen "Irak'ın Yeniden İmarı" konferansı kapsamında Türkiye'nin Irak'ın altyapısı ve önemli projelerde yer alamaya hazır olduğunu belirttiği ifade edilen açıklamada, Irak Maliye Bakanı Hüseyin'in komşu ülke Türkiye'nin Irak'ın yeniden imarındaki desteklerini memnuniyetle karşıladığı bildirdi. - ERBİL