Kaynak: İHA

Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, beraberindeki Büyükelçilerle birlikte Ardahan ilini ziyaret ederek, tarihi ve turistik yerleri gezdiler.Türkiye'nin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, beraberinde İtalya'nın Gürcistan Büyükelçisi Antonio Enrico ve eşi, Fransa'nın Gürcistan Büyükelçisi Pascal Meunier ve eşi, Letonya'nın Gürcistan Büyükelçisi Ingrida Levrence ve eşi, Avusturya'nın Gürcistan Büyükelçisi Arad Benkö ve eşi, AB Delegasyonu Gürcistan temsilcisi Carl Hartzell ve eşi ve ABD Elçisi Elizabeth Rood ile birlikte Ardahan'ı ziyaret etti.Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, eşi, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile birlikte kentte, Yanık Cami Anıtı, Kongre Binası, Ardahan Kalesi ve turistik yerleri gezen Büyükelçiler Çıldır Gölünde misafir edilerek bir süre görüşme gerçekleştirdiler.Büyükelçiler, Ardahan'da bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, gördükleri misafirperverlik ve yakın ilgi dolayısıyla Vali Mustafa Masatlı'ya teşekkür ettiler.Vali Mustafa Masatlı ise Büyükelçileri ilimizde misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, bu organizasyonu gerçekleştiren ülkemizin Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan'a da teşekkür etti. - ARDAHAN