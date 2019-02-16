Büyükelçiler Badminton Oynadı

Elçilikler Arası Asya
Birliği Badminton Turnuvası, Ankara
'da yapıldı. Türkiye
Badminton Federasyonu (TBF) Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona Endonezya, Singapur
, Filipinler
, Vietnam
, Tayland
, Brunei ve Malezya
'nın büyükelçileri, elçilik çalışanları ve aileleri katıldı.
Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikle katılımcılar, güzel bir gün geçirdi.
TBF Başkanı Murat Özmekik ve Genel Sekreter
Hayati Kısacık, günün anısına Büyükelçilere Türk Milli Takımı
forması ve plaket hediye etti.
Malezya,Asya,Ankara
Kaynak: AA