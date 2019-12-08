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Büyükelçiler, Diyarbakır'daki Dengbej Evi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır Temsilciliği ile Diyarbakır Valiliğinin ortaklaşa organizasyonuyla kentte bulunan 9 ülkenin Ankara büyükelçileri, görevliler ve ailelerinin yer aldığı heyet, Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesindeki Dengbej Evi'ne geldi.

08.12.2019 18:50 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:50Büyükelçiler, Diyarbakır'daki Dengbej Evi'ni ziyaret etti
Dışişleri Bakanlığı Temsilciliği ile Diyarbakır Valiliğinin ortaklaşa organizasyonuyla kentte bulunan 9 ülkenin Ankara büyükelçileri, görevliler ve ailelerinin yer aldığı heyet, Diyarbakır'ın tarihi ilçesindeki Dengbej Evi'ne geldi.
Heyette yer alan Ukrayna Büyükelçisi Andrii Sybiha, Romanya Büyükelçisi Gabriel Catalin Sopanda, KKTC Büyükelçisi Kemal Köprülü, İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Irak Büyükelçisi Hasan al-Janabi, İngiltere Büyükelçisi Dominick John Chilcott, Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya ve Kırgızistan Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev ile Polonya Büyükelçiliği Müsteşarı Robert Przemyslaw Trzeciak, Dışişleri Bakanlığı İl Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Yağlı ile tarihi Sur ilçesindeki Dengbej Evi'ne gitti.
Heyet burada Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki yöre halkının yaşam biçimi, gelenek ve göreneklerini yansıtan, bu bölgelerin sözlü edebiyatının temelini oluşturan Kürtçe "klam" ve "stran"ları dengbejlerden dinledi.

Dışişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Sur, Güncel

Kaynak: AA

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