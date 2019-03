Büyükelçiler Gala Yemeğinde Organizasyonu Değerlendirdi

Kaynak: İHA

DAP İdaresi tarafından desteklenen ve Kayağın İpek Yolu (Skisilkroad) Destinasyon Yönetim Organizasyonu 1-3 Mart tarihlerinde 37 ülkenin büyükelçisinin katılımıyla gerçekleşti. Gala yemeğinde bir araya gelen büyükelçiler organizasyonu değerlendirdi.Kars Sarıkamış ve Erzurum Palandöken Ejder 3200 Kayak Merkezlerinde düzenlenen kar rafting etkinliğine katılan 37 ülkenin büyükelçisi, unutulmaz bir hafta sonu geçirdiler.Etkinliğinin son günü, DAP İdaresi Konferans Salonunda verilen 'Gala Yemeği'ne aileleriyle birlikte katılan Büyükelçiler, organizasyonun genel bir değerlendirmesini yaparak, projeye tam not verdi.Yemekte konuşan DAP Başkanı Adnan Demir, büyükelçi ve ailelerine programa katılımlarından ötürü teşekkür etti.Programın amacının bölgedeki mevcut kış turizminin tanıtımını sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Demir, "Gezi programımıza Kars Sarıkamış'tan başlayarak bugün de Erzurum'da finalize etmek üzere bölgenin var olan doğal potansiyelinin gösterilmesi ve projenin amacı olan kış turizminin tanıtılması amacıyla yoğun bir şekilde 3 günlük bir gezi programını sizlerle gerçekleştirmiş olduk. Özellikle kış turizmi kapsamında Kars Sarıkamış ve Erzurum Palandöken Kar raftingi etkinliklerinin unutulmaz hatıralar bırakmış olduğunu ümit ediyorum. Biz bu programı gerçekleştirirken özellikle İdaremiz personeli ve genç gönüllü arkadaşlarımızla beraber sizlere eşlik etmeye çalıştık. diye konuştu.Programın gerçekleştirilmesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın bizzat katılarak destek verdiğini aktaran Demir, Kars Valiliği ve Kalkınma Ajansı, Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesine desteklerinden ötürü teşekkür etti.Büyükelçi ve ailelerini gezi programı süresince güzel hatıralarla uğurlayacaklarını dile getiren Demir, "Proje fikrinin oluşmasında ve uygulanmasında yer alan İdaremizin personeline ve özellikle proje liderliğini yapan Başkan Yardımcısı Volkan Güler'e, Destinasyon Yönetim Organizasyon çalışanlarına, gönüllü olarak rehberlik ve tercümanlık yapan genç arkadaşlarımıza ve öğrencilerimize, kar raftingi etkinliğini gerçekleştiren Çetin Bayram ve takım arkadaşlarına, üstün ve özverili gayretlerinden dolayı huzurunuzda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Büyükelçiler organizasyonu değerlendirdiOrganizasyonu değerlendiren Büyükelçiler de misafirperverliklerinden ötürü DAP İdaresi Başkanı Demir'e ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshıdımba, diplomatik bir topluluk olarak davet edilmelerinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Tshıdımba, "Bu davet birçoğumuz için buraya ilk defa gelme fırsatını doğurarak Türkiye'nin bu bölgesinde cereyan eden unsurlara da şahit olmamızı sağladı. Bu sayede de bölgede cereyan eden çalışmalar hakkında da bilgi sahibi olmuş olduk. ve gerçekten kurumunuzu ve çalışanlarınızı bu konuda takdir etmek istiyoruz. Şunu da eklemek isterim ki bu idarenin buradaki faaliyetleri bizim için de bir ders niteliğinde ve bir örnek niteliğindedir. Özellikle Afrika Bölgesinden temsilciler ve meslektaşlarım için aramızda bu fikirleri birbirimize aktaracağımızı düşünüyorum. Gerçekten burada yapılanlar ilham verici ve bunları kendi bölgemizde insanlarımıza yansıtmak olası diye düşünüyorum. Şunu da söylemek istiyorum, bu fırsatı değerlendirmek bizim için de aynı zamanda çok güzel oldu. Çünkü birçoğumuz kar raftingini daha önce hiç görmemiştik ve hiç denememiştik. Bu bizim için bir fırsat oldu. Kayak yapmak gerçekten çok büyük bir fırsattı. Tabi ki kazalar olabilir bunların önüne geçmek her zaman mümkün olmuyor. Bizim yaş grubumuzdaki kişiler için bunlar bazen daha olası olabiliyor. Ama genel olarak şunu söyleyeceğiz, gerçekten güzel ve eğlenceli bir fırsattı." değerlendirmesinde bulundu.Kuveyt Büyükelçisi Ghassan Yousuf A. Alzawawi ise hayatında ilk defa kar raftingi yaptığını belirterek, "Gerek ortaya konulan çabalar, ikramlar ve aynı zamanda burada yaşadığımız bu muhteşem tecrübe adına sizlere teşekkür etmek istiyorum. Yaşımızın ileri olduğunu hiçe sayarak çeşitli girişimlerde bulunduk ve ben de bunlardan birisiydim. ve Türkçe aksakal diyebilirsiniz. Çok teşekkürler her şey için." dedi.Meslektaşlarının duygularına katıldığını ifade eden İtalya Büyükelçisi Massimo Galani, "Bizleri ofislerimizden dışarı çıkarttınız. Temiz havada güzel faaliyetlerde bulunduk. Kayak gibi. ve gerçekten bu bizim için çok çok iyi oldu. Organizatörler de gerçekten bu anlamda çok iyi işler çıkarttı. ve bizim damağımızda öyle güzel tat kaldı ki yeniden buraya gelmek isteyeceğiz gibi geliyor. Dolayısıyla iyi sonuç olduğunu düşünüyor ve tekrar teşekkür etmek istiyorum sizlere. Sağolun." şeklinde konuştu.Latin Amerika ülkeleri olarak bu faaliyete katıldıklarını dile getiren Brezilya Büyükelçisi Eduardo Ricardo Graddilone, "Meksika, Kosta Rika, Küba. Biz de çok teşekkür etmek istiyoruz Latin Amerikalı olarak. Üç muhteşem gün geçirdik burada. Emek veren organizatörler olsun, hepinize ayrı ayrı çok teşekkür etmek istiyoruz." dedi.Bu organizasyonla, büyükelçiler ve aileleri olarak daha da kaynaştıklarını belirten Vietnam Büyükelçisi Tuyen Tran Quang, 4 aydır Türkiye'de görev yaptığını söyledi. Quang, "Şu ana kadar sadece Ankara ve İstanbul şehirlerini tanıma fırsatını elde etmiştim. Şimdi bu organizasyon sayesinde bu listeye iki şehir daha eklendi. Erzurum ve Kars'la beraber 4 ayda 4 şehir. Hiç de fena bir rakam da değil diye düşünüyorum. Bu organizasyon sadece buradaki çalışanlar ve buradaki yerel kişilerle bir araya gelip kaynaşmamız değil aynı zamanda büyükelçiler arasında ve onların aileleri ile de bir kaynaşma ortamı oluşturduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bu açıdan çok güzel olduğunu düşünüyorum bu organizasyonun. ve tekrar teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Sağolun." diyerek, duygularını dile getirdi.Başkan Demir, yemek sonrası misafirlerini çiçek vererek uğurladı. - ERZURUM