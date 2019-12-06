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Büyükelçilerden Vali Güzeloğlu'na ziyaret

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 8 ülkenin Ankara'daki büyükelçilerini makamında kabul etti.

06.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:48Büyükelçilerden Vali Güzeloğlu'na ziyaret
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 8 ülkenin 'daki büyükelçilerini makamında kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı Diyarbakır temsilciliği ve Diyarbakır Valiliğinin organizasyonuyla kenti ziyaret eden yabancı ülkelerin Ankara'daki büyükelçileri, Vali Güzeloğlu'nu ziyaret etti. İçkale valilik makamında gerçekleşen buluşmada Vali Güzeloğlu, büyükelçileri aileleri ile birlikte Diyarbakır'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Güzeloğlu, "Bugün burada Diyarbakır'da çok özel ve değerli konuklarımızı ağırlamanın mutluluğu içerisindeyim. Dışişleri Bakanlığımızın Diyarbakır temsilciliğinin daveti ve Diyarbakır Valiliğimizin organizasyonu ile çok değerli büyükelçilerimiz ve eşlerini Diyarbakır'da ağırlıyoruz. Ben özellikle ve öncelikle tüm değerli büyükelçilerimize ve değerli ailelerine Diyarbakır'ımıza hoş geldiniz diyorum" dedi.

Ziyarette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İngiltere, Ukrayna, Hindistan, Kırgızistan, Polonya, Romanya ve İran büyükelçilerinin 3 gün sürecek programlarının kendileri ve aileleri için güzelliklerle geçmesini dileyen Vali Güzeloğlu, buluşmanın Türkiye ve Diyarbakır adına güzel bir buluşma olmasını, dostluk ve kardeşliğin pekiştirilmesine katkı sunması temennisinde bulundu. Vali Güzeloğlu, "Gezeceğiniz tüm yerlerde Diyarbakırlı hemşerilerimizin ve ülkemizin sıcaklığını hissedeceğinizi, güzel anlar ve zamanlar yaşayacağınızı biliyorum. Aynı zamanda bu buluşmanın tarihi 10 bin yıla kadar uzanan dünyanın en köklü en eski medeniyet geçmişine şahit olan Diyarbakır'ın da tanıtılmasına ve anlaşılmasına katkı sunacağını umuyorum. Mezopotamya'nın bu Kadim kentinde her birisi için ve her biriniz için güzel anlar paylaşacağınız ve güzel zamanlar yaşayacağınızı diliyorum. Ben tekrar davetimizi kabul edip geldiğiniz ve katkı sunduğunuz için sizlere ve ailelerinize içtenlikle çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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