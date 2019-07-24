Son dakika! Büyükelçilik müsteşarına silahlı saldırı

Olay Ankara Dikmen'de yaşandı. Belarus'un Ankara Büyükelçiliği'nde görevli İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, silahlı saldırıda ağır yaralandı. Olayın ardından da saldırgan, intihar etti.

Ağır yaralanan Poganshev hastanede ameliyata alındı. Poganshev'in göğsünden aldığı yara nedeniyle durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Saldırganla müsteşarın aynı mahallede komşu oldukları, aralarında geçmişe dönük bir husumet olduğu için olayın yaşandığı belirtildi.

Valinin de hastaneye giderek müsteşar hakkında bilgi aldığı öğrenildi.