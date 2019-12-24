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Büyükelçisi Tow, SANKON aracılığı ile yatırımcı çağrısında bulundu

Singapur Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow, bir araya geldiği Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu aracılığı ile Türk şirketlerine yatırım çağrısında bulundu.

24.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:46 Büyükelçisi Tow, SANKON aracılığı ile yatırımcı çağrısında bulundu
Cumhuriyeti Büyükelçisi Jonathan Tow, bir araya geldiği Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu aracılığı ile Türk şirketlerine yatırım çağrısında bulundu.

Türkiye'nin en büyük uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olan SANKON'un Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu Büyükelçi ziyaretlerine Singapur Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile devam etti.

Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Başkan Cevahiroglu, konuşmasında Türkiye ile Singapur arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerine değinerek mevcut ilişkileri güçlendirmek için SANKON yönetim kurulu olarak gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ziyarette konuşan Büyükelçi Tow ise SANKON heyetine Singapur Cumhuriyeti ile ilgili yatırım olanakları hakkında bilgi vererek, Türk şirketlerinin Singapur'a yatırım yapmalarından büyük bir memnuniyet duyacaklarını ifade ederek, Başkan Cevahiroğlu aracılığı ile Türk şirketlerine yatırım çağrısında bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette SANKON'un sektörlerden sorumlu danışmanları da hazır bulundu. - İSTANBUL

Singapur, Ankara, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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