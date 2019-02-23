Büyükerşen Başarılı Sporcuları Ödüllendirdi

Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz
Büyükerşen, Türkiye
Bedensel Engelliler Yüzme Federasyonu tarafından Aksaray
'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası müsabakalarında derece alarak Eskişehir'i başarıyla temsil eden sporcularla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen kabulde, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bedensel engelli sporcularının başarıları Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen
tarafından ödüllendirildi.
Törende konuşan Büyükerşen, "Bedensel engelli sporcularımız ile alanında uzman antrenörler eğitimler gerçekleştiriyor. Özel olarak çalışmanın meyvelerini de böyle güzel başarılar ile topluyoruz. Sümeyye Boyacı
başarılarının üzerine yenilerini ekliyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının şehrimizi ve ülkemizi başarı ile temsil edeceklerine yürekten inanıyorum." dedi.
Aksaray'daki şampiyonasıda Türkiye birincisi olarak altın madalya alan Sümeyye Boyacı, Ömer Onur
İnci, Mehmet Bakır
Eğilmez, Türkiye ikincisi ve üçüncüsü olarak gümüş ve bronz madalya alan Ömer Faruk Ulu, Sinem Ateş, Baran Doruk Şimşek ve şampiyonaya katılan Eren Özdemir, Veysel Abdullah Tekin
, Selin Ortatepe, Beyza Demirel ile İsmail Gümüş
'e çeşitli hediyeler verildi.
Eskişehir, Aksaray, Türkiye, Alaaddin Yılmaz, Güncel
Kaynak: AA