Büyükerşen'in Halk Süt Projesi Hayata Geçiyor

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek'ten sonra önemli bir sosyal projeyi daha hayata geçiriyor. Temel tüketim maddemiz sütün, toplumun her kesimi tarafından tüketilebilmesi için planlanan Halk Süt Projesi 17 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Mahmudiye Çifteler Han İlçeleri Süt Üreticileri Birliği ile yaşama geçirilen Halk Süt Projesi'nde Eskişehirli üreticiden alınan sütler, her türlü kontrolden geçirildikten sonra sağlıklı ve doğal bir şekilde Eskişehir halkına ulaştırılacak.

Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun tamamına yönelik birçok sosyal proje gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Büyükerşen, Halk Süt Projesinin de bu kapsamda değerlendirilebileceğini ifade etti. Büyükerşen "Sosyal belediyecilik anlayışımız ile sağlıklı nesiller yetiştirmek ve halkımızın en temel tüketim maddelerinden biri olan sütü katkısız, güvenli ve ekonomik olarak tüketebilmesi amacıyla Halk Süt Projemize 17 Aralık'ta başlıyoruz. Projemiz ile birlikte Eskişehirli çiftçimizin ürettiği, doğal, sağlıklı, ekonomik sütü halkımız ile buluşturuyoruz. İlk olarak yenilenen Halk Ekmek Büfeleri'nde satışa sunulacak olan Halk Süt, pastörize günlük süt olma özelliği taşıyor. Hiçbir ticari kaygı gütmeden yağı alınmamış ve içine başta su olmak üzere herhangi bir madde katılmamış sütlerimizi piyasadaki muadil pastörize günlük sütlerden çok daha ucuza halkımıza sunuyoruz" dedi. Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla zor günler geçiren Eskişehirli süt üreticisine de bu proje ile destek olduklarını hatırlatan Başkan Büyükerşen, destekleri sebebiyle Mahmudiye Çifteler Han İlçeleri Süt Üreticileri Birliği'ne de teşekkür etti.

Pastörize doğal sütün uzun ömürlü (UHT) sütlerle karıştırılmaması gerektiğini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise UHT sütün ciddi ısıl işlemlerden geçtiğine dikkat çekti. Halk Süt'ün yaklaşık 7 günlük raf ömrü ile günlük süt olduğunu ifade eden yetkililer, pastörizasyon işleminin sütün içindeki yararlı mikro organizmalara hiçbir zarar vermediğini vurguladı. 17 Aralık itibariyle yenilenen Halk Ekmek Büfeleri'nde 5 litrelik Halk Sütün 15 lira karşılığında satılacağı ifade edilirken, kısa süre içerisinde 1.5 ve 3 litrelik satışların da başlayacağı belirtildi.