Büyükerşen Kitap Fuarının En Küçük Konuğuna Hayran Oldu

Küçük Esin'i bir süre arkasından rahatsız etmeden izleyen Büyükerşen, daha sonra yanına gelerek birlikte fotoğraf çektirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi desteği ile Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ve Eskişehir Ticaret Odası işbirliği, ile ilk kez düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı'nın açılışına katılan Başkan Büyükerşen, fuarın en çok ilgi gören kişisi oldu.

Açılış sonrası Kitap Fuarı'nda stantları, CHP Eskişehir Milletcvekili Utku Çakırözer ile gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, her yaştan kitap severlerin fotoğraf çektirme isteğini kırmayarak, yüzlerce fotoğraf çektirdi. Kitabını imzalayan sinema sanatçısı İlyas Salman'ı ziyaret eden Büyükerşen, sanatçıya balmumu heykelini yapacağı müjdesini verdi. Kitap Fuarı'na gösterilen ilginin kendisini mutlu ettiğini belirten Büyükerşen, bebek arabasında elinde çocuk kitabına okurcasına bakan 2 yaşındaki Esin'e hayran kaldı. Annesiyle fuara gelen ve elinde 'Ben Sandalye Değilim' adlı resimli çocuk kitabını büyük bir ciddiyetle inceleyen küçük Esin'i rahatsız etmeden bir süre seyreden Büyükerşen, daha sonra yanına oturarak fotoğraf çektirdi. Küçük çocukların bu yaşta kitaplarla birlikte olmalarının çok güzel olduğunu belirten Büyükerşen, küçük Esin'in annesine teşekkür etti.