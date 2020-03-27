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Büyükeşehir'den korona virüs fırsatçılarına sıkı denetim

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'korona virüsü salgını nedeniyle' gıda ve temizlik ürünlerinde yaşanması muhtemel fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerini sıklaştırdı.

27.03.2020 11:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 11:59
Büyükeşehir'den korona virüs fırsatçılarına sıkı denetim
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'korona virüsü salgını nedeniyle' gıda ve temizlik ürünlerinde yaşanması muhtemel fahiş fiyat uygulamalarına karşı denetimlerini sıklaştırdı. Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ve ilçe zabıta müdürleriyle bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, sektörlerin yakından takip edildiğini, fırsatçılara göz açtırmayacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan koordinasyon toplantısında, korona virüs nedeniyle Bursa'da gıda ve sebze-meyve ürünleri, dezenfektan, maske ve temizlik ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat uygulamaları ele alındı. Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Esat Yalman ve 17 ilçeden zabıta müdürlerinin katıldığı toplantıda, bundan sonra izlenecek stratejiler masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, yaptığı açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle gıda ve temizlik ürünlerinde fırsatçı bir yaklaşımla fahiş fiyat artışlarının yaşanabildiğini, art niyetli yaklaşımlara karşı her türlü tedbiri aldıklarını ifade etti. Bu konuda Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri ve 17 ilçenin zabıta müdürleriyle tam bir koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini belirten Akhan, "Tüketici refahını korumak üzere, söz konusu fiyat artışlarını ve bu artışa katkı sağlayan aktörleri yakından takip ediyoruz. Gerekli yaptırımları uygulamaktan kaçınmayacağız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta, Bursa, Güncel

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