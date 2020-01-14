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Büyükgöz'den yılbaşı kartı gönderen minik öğrencilere ziyaret

Bu sezon aldığı galibiyetler ile adından sıkça söz ettiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Voleybol takımı, galibiyetlerinin arasına bir yenisi daha ekledi.

14.01.2020 12:16 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:21Büyükgöz'den yılbaşı kartı gönderen minik öğrencilere ziyaret
Bu sezon aldığı galibiyetler ile adından sıkça söz ettiren Büyükşehir Belediye takımı, galibiyetlerinin arasına bir yenisi daha ekledi.

Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden ilimiz temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, 9. maçında deplasmanda İnegöl Belediyespor ile karşılaştı. Mavi beyazlılar aldığı galibiyetle liderliğini sürdürmeyi başardı. Mücadelenin ilk setini kaybeden mavi beyazlı ekip, sonraki 3 seti almasını bildi. Büyükşehir Kağıtspor mücadelenin setlerini 23-25, 25-27, 25-21 ve 21-25 kazandı. Lacivert Beyazlı temsilcimiz 13. maçında 11. galibiyetine imza attı.

Lacivert Beyazlı temsilcimiz aldığı bu sonuçla yakın takipçisi TFL Altekma voleybol takımının üstünde lider olarak haftayı kapattı. Lacivert Beyazlılar haftaya grubun iddialı takımlarından Alanya Belediyeyi konuk edecek. Maç 15 Ocak Çarşamba günü Hasan Gemici Salonu'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak. - KOCAELİ

Kağıtspor, voleybol, Türkiye, Kocaeli, Spor

Kaynak: İHA

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