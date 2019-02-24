Büyükgöz, "Gençlerimizin mutluluğu ve başarısı için varız"

Cumhur İttifakı ve AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Sultan Orhan mahallesinde gençlerle bir araya geldi. İlçe Başkanı İrfan Ayar ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz ile birlikte gençlerle buluşan Büyükgöz, "Bizim gençlerimize karşı sorumluluklarımız var. Bu nedenle çalışmaya başlarken önceliğimiz gençler olacak. Onların en donanımlı şekilde yetişmesi için imkanlar sağlayacağız" dedi.

MECLİSİMİZDE GENÇLİK YOĞUNLUĞU

Gebze'de gençlerle birlikte yol yürüyeceğini söyleyen Büyükgöz, "Bakın bizim meclis üyesi listemizde 9 genç arkadaşımız var. Bir tane arkadaşımız 95 doğumlu. Bu arkadaşlarımız belediye meclisinde sizleri temsil edecek. Biz gençlerimize öncelik ve önem veriyoruz. Gebze Belediyesi meclis salonunda 'Gençlik Meclisi' programlarıyla buluşacağız. Burada fikir fırtınası estireceğiz ve Gebze'de hayata geçirilecek projelerde sizlerin de fikrini alacağız" dedi.

TEKNOLOJİNİN TÜKETENİ DEĞİL, ÜRETENİ OLUN

Programda gençlere nasihatlerde bulunan Büyükgöz, "Bilim, sanat ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanmalıyız. Okuyun, çalışın. Teknolojinin tüketeni değil, üreteni olun. Bizim sizlere karşı sorumluluklarımız var. Sizlerin kodlama eğitimi alabileceği, kendinizi geliştirebileceğiniz alanları Gebze'ye kazandıracağız. Önceliğimiz sizin için mekanlar oluşturmak olacak. Bizler sizlerin mutluluğu ve başarısı için varız. Bu imkanları sizlere sunacağız. Sonra da bu hizmet bayrağını sizlere devredeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler