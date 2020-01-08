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Büyükgöz 'Halk Meclisi'nde vatandaşları dinliyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta çarşamba günleri düzenlediği 'Halk Buluşmaları'na devam ederek vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi.

08.01.2020 14:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:55Büyükgöz 'Halk Meclisi'nde vatandaşları dinliyor
Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta çarşamba günleri düzenlediği 'Halk Buluşmaları'na devam ederek vatandaşların sorun ve isteklerini dinledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta günleri düzenlediği 'Halk Buluşmaları'na ara vermeden devam ediyor. Her fırsatta belediyenin asıl sahibinin vatandaş olduğunu kendilerinin vekaleten bu makamda bulunduğunu ve tek gayelerinin vatandaşa hizmet olduğuna vurgu yapan Başkan Büyükgöz, bu hafta da vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve isteklerini dinledi.

Vatandaşların sorunlarının çözülmesi için gerekli talimatları verdiklerini ifade eden Büyükgöz, "Bizim gayemiz hizmet. En iyi hizmeti yapmayı amaçlıyorsak, hizmeti vereceğimiz insanların ne istediğini bilmeliyiz. Bu anlamda her fırsatta Gebzeli hemşerilerimizle bir araya gelmeye istişarelerde bulunmaya önem veriyoruz. Çünkü bu halk hizmetin en iyisini sonuna kadar hak ediyor" dedi. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Çarşamba, Gebze, Yaşam

Kaynak: İHA

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