Büyükkılıç: "Avm'ler Aynı Zamanda Sosyal Yaşam Merkezidir"

Melikgazi
Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç
, AVM olarak bilinen Alışveriş Merkezleri'nin ayrıca bulundurdukları işletmelerin çeşitliliği açısından aynı zamanda birer sosyal yaşam merkezi olduğunu söyledi.
Hafta sonu şehrimizde bulunan AVM gezerek esnaflar ve vatandaşlarla sohbet eden Kayseri
Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr.Memduh Büyükkılıç, AVM'lerdeki kalabalığının sırrının bu mekanların aynı zamanda çocuk oyun alanları, lokanta ve pastaneleri, sergi salonları, sosyal ve kültür etkinlikleri ile birer sosyal yaşam merkezi olduğunu kaydetti.
Özellikle son yıllarda Kayseri'de büyük alış veriş merkezlerin ve semtlerde büyük marketlerin açılması bir rastlantı olmadığını, toplumsal kalkınmanın ve ekonomik planlamanın sonucu olduğunu ifade eden Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:
"AVM sıralamasında Kayserimiz 6 büyük AVM ile Türkiye
'de 10. sırada yer almaktadır. Ancak bu durum bir tesadüf değildir. Bu Kayseri için önemlidir. Çünkü Kayseri aynı zamanda bölge şehridir. AVM'ler bir şehrin ekonomik ve sosyal yapısının bir göstergesidir. Melikgazi Kayseri nüfusunun yarısına hizmet verdiği gibi hafta sonu ilçelerden ve komşu illerden gelen vatandaşları ile bu çok daha fazla artmaktadır. AVM'lerdki kalabalık hafta sonları hat safhaya çıkmaktadır. Araç
parkına bakıldığında komşu illerin plakalı araçlarını görürsünüz. Bu Kayseri'nin bir ticaret şehri, üretim merkezi, spor merkezi ve sağlık merkezinin aynı zamanda göstergesidir." - KAYSERİ
Kaynak: İHA