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Büyükkılıç, Brüksel'de Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Avrupa Bölgeleri Meclisi Toplantısı'nda Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı.

16.10.2019 13:59Büyükkılıç, Brüksel'de Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Avrupa Bölgeleri Meclisi Toplantısı'nda Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Bölgeleri Meclisi Toplantısı'na katıldı.
Büyükkılıç, meclis toplantısı ile bu kapsamda düzenlenen ve 35 ülkeden yerel yöneticilerin katıldığı diğer toplantılarda, Kayseri'nin tanıtımı, yerel politikalar ve projelerle ilgili değerlendirmelerin yanında Barış Pınarı Harekatı üzerinde durarak, Türkiye'nin haklılığını anlattı.
Avrupa'nın Barış Pınarı Harekatı'na bakış açısını eleştiren Büyükkılıç, harekatın bölgedeki teröristleri temizlemek ve Avrupa'ya göç etmek isteyen Suriyelilerin oluşturulan güvenli bölgeye yerleşmesini sağlamak amacıyla yapıldığını kaydetti.
Büyükkılıç, Avrupa ülkelerinin terörden yana tavır almamaları gerektiğini dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı, Kayseri, Brüksel, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

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