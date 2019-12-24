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Büyükkılıç, Bünyan'da öğrencilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kariyer Günleri" konferansında lise öğrencileriyle buluştu.

24.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:48 Büyükkılıç, Bünyan'da öğrencilerle buluştu
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kariyer Günleri" konferansında lise öğrencileriyle buluştu.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, öğrencilerden bulundukları yerdeki en başarılı ve en çok gayret gösteren kişi olmalarını istedi.
Öğrencilere eğitimin yanında sosyal faaliyetlerle de ilgilenmeleri gerektiğini belirten Büyükkılıç, "Nitelikli eğitimin yanında ve müzik gibi konularda da kendisini geliştirmiş kişi başkalarıyla bir olmaz. Başkalarının eksikliği bize bir şey kazandırmaz. Başarıdan başarıya koşmalıyız ki, başkaları bizi anlatsın. Bunun için bulunduğunuz okulların ve imkanların kıymetini bilin." diye konuştu.
Büyükkılıç, programın ardından ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Bünyan, Güncel

Kaynak: AA

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