Büyükkılıç, Büyükşehir İçin Projelerini Anlattı

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Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, seçilmesi halinde uygulamayı planladığı projelerin tanıtımını yaptı.Büyükkılıç, kentteki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen programda, hem milletvekilliği hemde Melikgazi Belediye Başkanlığı döneminde hep vatandaşların yanında olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi."Yüz ellinci yılda 150 proje" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Büyükkılıç, 12 başlık halinde yeni projelerinin bulunduğunu ve bunların dışında da hizmet vereceklerini dile getirdi.Bir çok alanda proje çalışmalarının olduğunu anlatan Büyükkılıç, "Vizyon, kültürel, spor, eğitim, turizm, sağlık, sosyal yerel kalkınma, ulaşım, yeşil, kentsel yenileme ve ilçe projeleri kapsamında hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.Millet için çalıştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:"Vizyon proje çerçevesinde, Havaikmal Millet Bahçesi, Turizm ve Kültür Öncelikli Kalkınma, Sur İçi Kentsel Düzenleme, yeni raylı sistem hatları ve Kapadokya Ekspresi çalışmalarımız olacak. Kültürel projelerde müzeler, sanat merkezleri, tiyatro topluluğu ve tarihi sokaklar yapılacak. Spor alanında yine bir çok projemiz var. Bunun içinde de 'Kış Sporları Okulu' ile 'Uluslararası Erciyes Maratonu ve Halk Koşusu' olmazsa olmazımız. Ulaşımda ise katlı kavşaklar, bulvarlar, bisiklet yolları, köprü gibi çalışmalarımız olacak ve yeni otobüsler, tramvay araçları da alınacak. Bunların dışında da bir çok hizmet vereceğiz."Eğitime ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Büyükkılıç, yeni okullar, kütüphaneler, bilim akademisi, öğrenci yurdu, çocuk üniversitesi ve havacılık lisesi gibi bir çok projeye de yer verdiklerini dile getirdi.Büyükkılıç, Kayseri'nin son zamanlarda adeta bir turizm kenti olduğunu ifade ederek, "Erciyes Dağı Spor Sahaları ve Kamp Merkezi, Ali Dağı teleferik, Erciyes Kongre Merkezi ve Erciyes Uluslararası Tanıtım gibi projelerimiz mevcut." dedi.Sağlık alanında da hasta ve hasta yakınları için projelerinin olduğunu aktaran Büyükkılıç, ilçeler içinde çok sayıda çalışmalarının olacağını sözlerine ekledi.