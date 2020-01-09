Haberler » Güncel » Büyükkılıç, Güreş Kamp Eğitim Merkezinde sporcularla bir araya geldi - Haber

Büyükkılıç, Güreş Kamp Eğitim Merkezinde sporcularla bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Güreş Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

09.01.2020 09:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 09:58Büyükkılıç, Güreş Kamp Eğitim Merkezinde sporcularla bir araya geldi
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Güreş Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak Gençlik Bakanlığı'na verilen Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde sporcuların antrenmanını izledi.
Büyükkılıç, antrenmandan sonra sporcu ve antrenörlere baklava ikram etti.
Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nin Kayseri için çok önemli olduğunu belirten Büyükkılıç, "Ülkemizi başarılara götürecek olan bu ekibi tebrik ediyorum. İnşallah burada Avrupa ve dünya şampiyonlarında şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek güreşçiler yetişecek." dedi.
Büyükkılıç'a ziyaretinde eşlik eden AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde Kayseri'nin yeni şampiyonlar yetiştirileceğini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:40  ve Saran Group, sporda güçlerini birleştirdi - Haber
11:40  Kırşehir'de din görevlilerine "Temel Aile Bilinci Eğitimi" semineri verildi - Haber
11:40  Barış Pınarı Harekat bölgesinde 1660 EYP ve 891 mayın etkisiz hale getirildi - Haber
11:40  İstanbul'da 2019'da 2 bin 483 gasp olayı meydana geldi - Haber
11:39  Şehitler törenle memleketlerine uğurlandı-2 - Haber
10:17  Beyoğlu'nda tadilat halindeki bir bina çöktü - Haber
08:10  İmamoğlu ve Nagehan Alçı arasındaki diyalog sosyal medyayı salladı - Haber
07:54  Amerika'nın sağduyu açıklamalarına rağmen İran, saldırmaya devam ediyor - Haber
00:48  Amerikalıların yüzde 71'i İran ile birkaç yıl içinde savaş çıkabileceğini düşünüyor - Haber
00:00  Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısına Libya'dan ilk yanıt: Türkiye ve Rusya'nın çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz - Haber
9.01.2020 11:40:45