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Büyükkılıç, İncesu'daki çalışmaları inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesini ziyaret etti.

13.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:34Büyükkılıç, İncesu'daki çalışmaları inceledi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçesini ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, İncesu ilçesinde devam eden çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.
Kent merkezindeki hizmet kalitesini ilçelere de taşımaya devam ettiklerini belirten Büyükkılıç, tarihi İncesu'nun ilçesinin halkına her türlü hizmeti ulaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.
Büyükkılıç'ın, AK Parti İncesu İlçe Başkanlığı ve İncesu Ziraat Odası'nı da ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, İncesu, Güncel

Kaynak: AA

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