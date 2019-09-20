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Büyükkılıç İtfaiye Haftasını kutladı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanacak İtfaiye Haftası ve Kayseri İtfaiyesi'nin kuruluşunun 93'üncü yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

20.09.2019 14:18Büyükkılıç İtfaiye Haftasını kutladı
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanacak İtfaiye Haftası ve Kayseri İtfaiyesi'nin kuruluşunun 93'üncü yıl dönümü nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, ziyarette, Başkan Büyükkılıç'a 25 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında kutlanacak olan İtfaiye Haftası dolayısıyla yangın tüpü ve itfaiye flaması hediye etti. Daire Başkanı Kızılkan ve teşkilat mensuplarının İtfaiye Haftası'nı tebrik eden Başkan Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah inşallah sizlerin uygulama yapmasını gerektirecek bir felaketle bizi karşı karşıya getirmesin ama yokluğunuzu da vermesin. Lazım olduğunda tabi ki canla başla kendinizi adeta heba edercesine koşturduğunuzu biliyorum. Yüz akımız olan, itfaiye hizmetlerinde örnek ve önder olan ekibimizi tebrik ediyorum. Allah bu ülkeyi, bu şehri kazalardan korusun diye de dua ediyorum" şeklinde konuşarak ziyaretleri için Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı'na teşekkür etti. - KAYSERİ

İtfaiye, Eylül, Güncel

Kaynak: İHA

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