Büyükkılıç Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kapalı Çarşı'yı ve restorasyon çalışması devam eden Vezirhanı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, tarihi Kapalı Çarşı'yı ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.

Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Büyükkılıç, alışverişe gelen vatandaşlarla da görüştü.

Büyükkılıç, Kapalı Çarşı ziyaretinin ardından Nevşehirli Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından 1723 yılında yaptırılan Vezirhanı'na geçti.

Vezirhanı'nda yapımı devam eden restorasyon çalışmalarını inceleyen Başkan Büyükkılıç, çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA