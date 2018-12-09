Büyükkılıç, Kayserispor'u Başarılar Dileyerek Yolcu Etti

Melikgazi
Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
, deplasmanda Kasımpaşa
ile karşılaşacak olan Kayserispor
takımına başarılar dileyerek İstanbul
'a uğurladı.
Melikgazi Belediye Başkanı ve Ak Parti
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor tesislerini Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar
ve Talas
Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu
ile birlikte ziyaret etti.
Kayserispor Kulübü yöneticileri ve Teknik Direktör Hikmet Karaman
ile sohbet eden Büyükkılıç, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Kayserispor futbolcuları ve teknik heyetine başarılar diledi.
Başkan Büyükkılıç, görüşme sonrasında takım otobüsüne binen futbolcularla tek tek ilgilendi. Büyükkılıç, "Yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Kayserispor'umuzu İstanbul'a yolcu ettik. Yanlarında olamasak da gönlümüz ve dualarımızla takımımızla birlikte olacağız. Başarılar Kayserispor" dedi. - KAYSERİ
Melikgazi,İstanbul,Kasımpaşa,Kayserispor
09 Aralık 2018 Pazar 16:31