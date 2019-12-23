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Büyükkılıç lise öğrencileriyle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Necdet Taş Anadolu Lisesini ziyaret etti.

23.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:08 Büyükkılıç lise öğrencileriyle buluştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Necdet Taş Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, eğitim, öğretime değer veren gençlere önem verdiklerini belirtti.
Öğrencilere "Bulunduğunuz yer önemli değil, önemli olan başarıya ulaşmak için gösterdiğiniz çalışma gayretidir." diyen Büyükkılıç, "Eğitiminizle ilgilenirken sosyal hayatınızı ihmal etmeyin. Sosyal yönü güçlü olanların daha başarılı olacağına inanıyorum. Sadece dersle uğraşan öğrenciler içine kapanık olabiliyorlar." dedi.
Günümüz gençlerinin her türlü imkana sahip olduklarının altını çizen Büyükkılıç, başarılı olmak için bu imkanların iyi kullanılması gerektiğini kaydetti.
Başkan Büyükkılıç, öğretmen ve öğrencilerin okulları ve Kayseri ile ilgili görüşlerini de dinledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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